Byrådsmedlem Hanne Sørensen ønsker en sober valgkamp uden alt for meget mudderkast. - Vi når længst ved gensidig respekt - selvom vi er uenige, skriver hun. Privatfoto

Debat: Ja tak til ordentlighed i valgkampen og visioner for Næstved

Debat Næstved - 15. april 2021 kl. 18:20 Af Hanne Sørensen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Grønlandsvej 17, Næstved Kontakt redaktionen

Valgkampen til dette års kommunalvalg 2021 har snart været i gang i fire år - og i de kommende måneder vil alle mulige (og umulige) valgløfter, blive luftet, selv om ingen ved, om der er penge nok i kommunekassen, der er »frit slaw« i bolledejen.

Vi er, og skal fortsat være 31 byrådsmedlemmer, både erfarne - og nye vil komme til, og skulle vi ikke gøre det ordentligt - en sober valgkamp uden alt for meget mudderkast. Det er præcis det borgerne i Næstved slet ikke har brug for. Lad os rykke sammen i bussen, gøre det så godt vi kan, for alle de borgere i kommunen, som har brug for seriøse politikker, der tager ansvar. Og vi skal selvfølgelig ikke gå på kompromis med vores egen overbevisning, vi skal stadig være uenige - uenighed er udvikling - men det kan gøres på mange måder.

Ingen kan undværes Vi skal have stillet det skarpeste hold - de kommende fire år, der afspejler den fantastiske kommune vi bor i. Et hold, der rummer forskellighed, faglighed, nogle kommer fra en kulturverden, andre fra erhvervslivet, studerende eller offentligt ansatte - vi har brug for alle - ingen kan undværes. Nogle politikkere bor i byen, andre bor på landet - sådan skal det heldigvis være.

Et politisk skarpt hold, som brænder for udvikling og har visioner for kommunen - vi skal samarbejde og at lave politik - vores fornemste opgave er at finde løsninger, der er til gavn for borgerne i Næstved Kommune og debattere på en saglig og ordentlig måde. Man kan godt være uenig på en pæn måde.

Jeg personligt undres over, at tonen hos nogle mennesker er så fjendsk og hård, som tilfældet er, når folk ikke er enige, både her i Sjællandske og på andre sociale medier. Jeg kunne nævne flere eksempler - ikke mindst når folk debatterer med hinanden - og det er rigtig ærgerligt, for vi når længst ved gensidig respekt - selvom vi er uenige.

Der må gerne være lidt kant For jeg tror faktisk på, at når debatindlæggene bliver for hadske eller ensidige, så læser vores vælgere dem slet ikke, for det gider de da ikke. Til gengæld tror jeg borgerne i Næstved kommune, med stor interesse, læser konstruktive indlæg, som også godt må være kritiske, der må gerne være lidt kant - vi må hjertens gerne vise, vi er uenige.

Skal vi ikke sammen forsøge at forfine debatkulturen, så vi kan være uenige på er pæn måde? Så tror jeg, vi når meget længere. Specielt hvis man kæmper for en sag, der er ganske særlig.

Rigtig god og ordentlig valgkamp til alle, uanset partifarve eller overbevisning.

