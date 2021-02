Flere lærere skal skabe mere trivsel, mener byrådsmedlem Michael Perch (S). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Debat: Ja tak til kortere dage med to lærere

Debat Næstved - 04. februar 2021 kl. 18:58 Af Michael Perch (S), næstformand, Børne- og Skoleudvalget, Kildebrøndsvej 10, Fensmark Kontakt redaktionen

Mandag vedtog Børne- og Skoleudvalget, at timetallet skulle sættes ned for de børn, der undervises hjemme. Jeg sætter stor pris på, at der var opbakning til Socialdemokratiets forslag. Tak for det til Radikale Venstre og Konservative. Ærgerligt Venstre ikke ville være med.

Læs også: Store skolebørn får færre timer foran skærmen

Nu kommer vi til næste skridt. For knapt nok var blækket tørt, før regeringen meldte den glædelige nyhed ud: 0.-4. klasse skal i skole fra på mandag. Det er vi mange, der glæder os over. Det arbejde der stadig udestår er, at 0.-4. klasse kommer tilbage til den lange skoledag med de samme ressourcer til rådighed.

Her giver det god mening at tænke anderledes netop nu. Særligt efter ministeren meldte ud, at man i denne særlige situation må afkorte skoledagen, hvis man sætter ind med flere to-lærertimer. Altså: Aflyses én time, så sættes der en ekstra lærer ind i en anden time. Det giver rigtig god mening, for det giver bedre muligheder for at samle op på de elever, der måtte have brug for det.

Mange peger på, at trivslen har været udfordret i disse tider, og det skal selvfølgelig være muligt at handle for de elever, der har behov for det. Socialdemokratiet har politisk et stort ønske om, at vi får prioriteret flere voksne omkring børnene. Lige i dette tilfælde er det lettere end nogensinde før. Det er helt oplagt, og det skal vi gå efter.

Derfor: Ja tak til kortere dage og ja tak til flere voksne omkring børnene, mens de har nødundervisning (og også gerne herefter, hvis det bliver muligt).

