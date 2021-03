Søren Baumann er blandt de 16 kandidater, der skal kæmpe om en af i alt 11 pladser til Andels repræsentantskab. Privatfoto

Debat: Ja tak til folkelig kontrol med milliardkoncern

Debat Næstved - 14. marts 2021 kl. 14:19 Af Søren Baumann, Alleen 6, Karrebæksminde Kontakt redaktionen

I Næstved Kommune er 26.000 husstande automatisk andelshavere i det tidligere Seas-NVE, nu »Andel«. Men i en hel del år har disse mange forbrugere ikke haft en reel mulighed for at gøre deres indflydelse gældende overfor beslutningerne i denne gigant-koncern med et årsresultat på næsten 10 milliarder kroner. Det har vi nu - for nu er der her i Næstved valg til Andels repræsentantskab.

Det er første gang i otte år, det finder sted. Ikke på grund af uvilje hos Andel, men fordi et tilstrækkeligt antal kandidater de sidste to gange ikke meldte sig under fanerne. Dermed blev de registrerede kandidater indvalgt uden valghandling og uden, at forbrugerne kunne vælge.

Men denne gang er der heldigvis kampvalg. 16 kandidater skal kæmpe om de 11 Næstved-pladser, og jeg er en af dem. Så jeg håber på din stemme, så jeg kan tale forbrugernes sag, ligesom jeg i mit tidligere job som chefredaktør for denne avis blev kendt for at kæmpe for lokalområdets interesser.

Alle andelshavere har fået tilsendt et fysisk brev med en kode. Den skal du bruge til at stemme her: www.andel.dk/stem. Du skal stemme senest mandag den 22. marts.

Skulle brevet være bortkommet, kan du bede om at få tilsendt en ny kode elektronisk ved at maile til: valg@andel.dk. Har du ikke mulighed for at stemme digitalt, kan du ringe til Andel på tlf. 70292900 og bede om at få tilsendt en papirstemmeseddel.

