Debat: Ja, Grundloven er blevet brudt

Debat Næstved - 06. december 2020 kl. 18:39 Af Rune Kristensen, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti, Ahornvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Christian Benzon, der var kandidat til Næstved Byråd i 2017 for Socialdemokratiet, har haft hele to debatindlæg i Sjællandske, hvor han spørger Githa Nelander, Kristian Skov-Andersen og jeg, hvilke bestemmelser i Grundloven, Regeringen har brudt i minksagen. Han har dog ikke nævnt, at han er socialdemokrat, og dermed har en interesse i, at regeringen går fri i denne sag. Men jeg vil da gerne svare ham.

Regeringens beslutning er ikke til at tage fejl af: »Alle mink i Danmark skal aflives« lød overskriften på den pressemeddelelse, som blev udsendt den 4. november. Flere eksperter og juraprofessorer har kaldt beslutningen om minkinstruksen for et grundlovsbrud, og det er også min opfattelse, som lægmand dog.

Det er vel næppe heller uden grund, at beslutningen allerede har kostet den første minister jobbet. Og det er nok heller ikke for sjov, at Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og mit eget parti, Det Konservative Folkeparti, har kaldt S-regeringens håndtering af minksagen for »den største demokratiske skandale i nyere danmarkshistorie«.

Regeringen har valgt at være egenrådig i mange af de beslutninger, der er truffet under coronakrisen, og derfor bærer regeringen også ansvaret, når man ikke sikrer lovhjemlen.

Eksperternes kritik handler især om brud på Grundlovens paragraf 3 om magtens tredeling, men også om et brud på paragraf 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed. I sidstnævnte står: »Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning«. Og det er denne fulde erstatning, som regeringen indtil videre ikke har været villig til at give.

Selv indrømmer statsministeren, at hun ville have beordret minkene aflivet, også selvom det ville betyde et brud på grundloven. Det finder jeg besnærende. Man kunne jo blot have skaffet den nødvendige lovhjemmel.

