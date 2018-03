Irmas kædedirektør Søren Steffensen mener, at det først og fremmest er i storbyerne, at folk går op i økologi, dyrevelfærd, vegetariske og plantebaserede madvarer m.m. Irma i Næstved lukker 8. april. Foto: Mia Than West

Debat: Irma var en markør og kvalitetsstempel

Debat Næstved - 02. marts 2018

Søren Revsbæk

Byrådsmedlem, Venstre

Havrevænget 2,

Næstved

Først Georg Christensens og nu Irmas varslede lukning er trist for Næstved by.

Den gode boghandel, stedet for den kræsne læser, som ønsker værdi og vejledning, er symbolet på købstadens kultur og tradition. Som sådan ikke bare sted, men et kvalitetsstempel på en by.

På samme måde har Irma en rolle. Ja, priserne er i den høje ende, men Irma er ikke kun en butik for borgerskab, pensionerede lektorer og faste læsere af Politiken. Irma er en markør.

Irma viser, at Næstved også har en duft af storby. Butikkens blotte tilstedeværelse siger bogstavelig talt til tilflyttere fra København og Frederiksberg: Kom trygt. Næstved er "god nok." Mere end provins.

Derfor er det trist, vi nu mister begge butikker. Bevares, vi kommer ikke til at mangle bøger eller dagligvarer. Men vi mister »ånd« og »stemning«. Og vi skal passe på, der ikke sker en stille udskiftning af byens kvalitetsbutikker, med flere solcentre, genbrugsbutikker og bland-selv-slik i bymidten. Med al respekt for, hvad de forretninger kan.

Hvad gør vi så, for ikke om 10 år, at stå tilbage med et skelet af halvtomme gader?

Der skal investeres. Ejendomsinvestorer må investere i at give plads (og rimelig husleje) til de rigtige butikker. Kommunen må investere i gader, inventar, lys, oplevelser. Og så skal vi som kunder selv bruge butikkerne.

Gør vi ikke det, så er de to kvalitetsbutikkers lukning en mindelse om, at Næstved by ikke er en i særlig fredhellig liga. Den stille afvikling, som sker i Maribo, Vordingborg og andre tidligere handelsbyer, kan også ske her.