Der kræves handling af Birgitte Pram. Foto: Helle Hansen

Debat: Invitation til byråd og teknisk udvalg

Debat Næstved - 25. august 2020 kl. 19:46 Af Birgitte Pram, Sneserevej 69, Tappernøje

Svar til Helle Jessen, formand Teknisk Udvalg, og Charlotte Roest, byrådsmedlem, på deres svar/læserbrev d. 20/8 2020 omkring sikre skoleveje Tappernøje til Fladsåskolen i Mogenstrup:

Tak Charlotte Roest og Helle Jessen for indlæg om cykelveje og forbedringer af busdriften i Tappernøje og Mogenstrup. Det er betryggende, at den nuværende prioritering i trafikplanen kan ændres, hvis der er et dokumenteret nyt behov for cykelstier.

Spørgsmålet er, hvilken dokumentation der er nødvendig? Er det ikke nok, at en skolevej (Sneserevej) er klassificeret som trafikfarlig iht. kommunens eget 'Kort over skoleveje'? Selvom Sneserevej er lang og dermed et dyrt anlægsprojekt, så er det børns helbred, vi sætter på spil. Og busdriften mellem de to byområder er stærkt overbelastet ved skoledagens start og afslutning og ikke-eksisterende efter cirka klokken 16.

Derfor er det er et problem, vi må og skal løse. For eksempel ved at søge midler i finanslovens Cykelpulje, som Charlotte Roest nævner, og ved at forbedre busdriften. For problemet er reelt og presserende, og vores unge har rystende, ringe vilkår.

Byrådet og teknisk udvalg får hermed en stående invitation: Prøv en tur i bus 697 til skole med vores børn, eller - hvis I føler jer ekstra heldige - prøv at cykle fra Tappernøje til Mogenstrup. Så vil I ikke være et sekund i tvivl om, at det kræver handling nu.