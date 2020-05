Debat: Ingen ansvar er det rene Gøg og Gokke

Forløbet er: Medio oktober 2019 efterlades bilen på Ydre Kalbyrisvej. Efter få dage fjernes de hollandske nummerplader og bilen markeres med politistreamers. Der eksisterer ingen rapporter fra den patrulje, der var på stedet? Den 15. december 2019 registreres en anmeldelse hos politiet. En patruljevogn sendes til stedet og konstatere hærværk og at politiet tidligere har været på stedet. Det samme forløb gentager sig den 3., 7. og 13. januar, uden at der ageres. Den 31.01.2020 gør en sagsbehandler opmærksom på, at der er søgt aktindsigt. En patrulje sendes igen til stedet for at konstatere, at bilen nu er fjernet? Det viser sig, at "nogen" i politiet har bedt Næstved Autoophug køre bilen til skrotning 14 dage tidligere?