Debat: Indspark til debatten om kvindefodbold

Debat Næstved - 14. november 2020 kl. 10:00 Af Charlotte Roest (S), Kultur- og Demokratiudvalget, Harevænget 79, Tappernøje og Rico Carlsen (V), Kultur- og Demokratiudvalget, Sandvedvej 27, Fu Kontakt redaktionen

I disse år buldrer kvindefodbolden frem i verden, både på landsholds- og på klubplan, også i Danmark. Tiderne er for længst forbi, hvor fodbold fortrinsvis var en sport for drenge og mænd.

Også i Næstved er vi, via HG's stærke og fremstormende kvindehold, med på bølgen, og flot på vej til at få vores kvindehold med i landets bedste række. Eller rettere VAR på vej, indtil for få dage siden, nu er det hele desværre brudt sammen. Både spillere og trænere har forladt klubben i vrede, grundet manglede opmærksomhed og anerkendelse fra bestyrelsens side. Bestyrelsen mener så, at det beror på misforståelser.

Følelser kan man ikke tage fra nogen. Kultur- og Demokratiudvalget rettede ellers allerede sidste år henvendelse til klubben, netop fordi vi var meget interesserede i at understøtte kvindefodbolden i Næstved yderligere. Ja, faktisk gerne langt yderligere, end det matematiske beregninger i fine rapporter ellers lagde op til. Vi ønskede da - og ønsker nu, at Næstved skal være kvindefodboldens by på Sjælland. Kvindefodbold har vores største respekt. Desværre var tilbagemeldingen dengang, at klubben ikke havde ressourcer til opgradere indsatsen for kvinderne. Man tog altså ikke imod vores fremstrakte hånd.

Vores opfordring er nu, at spillerne og klubben taler sammen igen, finder nye løsninger, og det gerne inden turneringen begynder efter coronapausen. Der skal ingen tvivl være om, at undertegnede ønsker kvindefodbold på et højt niveau i Næstved, og vi er meget interesserede i at drøfte, hvordan vi politisk kan bidrage til denne proces.

