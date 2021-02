Debat: Indgreb - ikke møggreb

Min kommentar om udviklingen i den private og offentlige sektor er et indgreb i en vigtig debat. Ikke en møggreb, som Anders Gjesing påstår i avisen. Vi har en meget stærk fælles interesse i en god samfundsudvikling til gavn for alle borgere. Og derfor er det ærgerligt at Gjesing på denne måde skyder en vinkel i debatten ned og kalder det et angreb på medarbejderne. For det er der slet ikke tale om.