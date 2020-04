Loven skal overholdes - også når det gælder spildevand - mener formand for Teknik- og Miljøudvalget i Næstved Kommune Helle Jessen (S). Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ignorering af påbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ignorering af påbud

Debat Næstved - 28. april 2020 kl. 14:25 Af Helle Jessen (S), Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Sjællandske den 23. april kommer Elmer Jacobsen (EJ) med en usædvanlig opfordring til borgere, som har modtaget et varsel om påbud om at få styr på deres spildevand. Venstremanden slår til lyd for, at hvis man ikke er enig i lovgivningen, så kan man bare ignorere den.

I den pågældende sag lokker EJ borgerne til at sidde myndighedernes påbud overhørig vel vidende, at en sådan sag til sidst ender hos politiet med bøder til følge, og at der i øvrigt næppe er udsigt til, at Folketinget vil ændre loven med det første. Det ville i al fald ikke være i overensstemmelse med ønsket om at værne om vores drikkevand.

De varslede påbud er afsendt, fordi Østre Landsret har afgjort en sag, hvor kravet blev stadfæstet. Miljøstyrelsen har som følge deraf bedt kommunerne om at sørge for, at alle borgernes spildevandsløsninger herefter lever op til gældende lovkrav.

EJ hævder, at eftersom han personligt mener, at loven er tåbelig, så opfører forvaltningen (der som myndighed blot skal sørge for, at landets love overholdes) sig uanstændigt ved at afsende de varslede påbud om spildevansrensning. En urimelig mod et embedsværk, der som myndighed blot er forpligtet til at sørge for, at lovene - som Folketinget vedtager - overholdes. Også i Næstved Kommune.

EJ plæderer som så ofte før for, at Næstved Kommune blot kan tilsidesætte landets love. Det har vi set før, og vidner desværre om manglende forståelse for, hvordan landets love bliver til, og hvilket myndighedsansvar kommunerne efterfølgende har.

I den aktuelle sag nytter det ikke, at man hævder, at ens spildevandsløsning opfylder de givne krav, medmindre man kan bevise det. Det svarer til, hvis jeg overfor politiet vil hævde, at fordi (jeg syntes) min bil kører upåklageligt, behøver jeg ikke at få den synet - og derigennem bevise, at den er god nok.

Miljøstyrelsen har trukket en streg i sandet og sagt, at fremover skal f.eks alle bundfældningstanke være CE-mærkede. Det er således ikke Næstved Kommunes forvaltning - eller politikerne for den sags skyld - der kan beslutte, at dette ikke skal gælde i Næstved Kommune. Uanset hvad vi hver især måtte mene.

relaterede artikler

Nu skrues bissen på: Rens dit spildevand eller få besøg af politiet 23. april 2020 kl. 07:32

Drama om spildevand: Seks husejere meldt til politiet 30. december 2019 kl. 08:35