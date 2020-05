Magnus Jørgensen, formand for KU i Næstved, mener, Næstved Kommune kan tiltrække flere virksomheder ved at fjerne dækningsafgiften.

Debat: Hvornår kommer Næstved Kommune selv ind i kampen?

Nu får Næstved Kommune endnu flere penge i den kommunale udligning. Det er selvfølgelig skønt, men ønskes der ikke for borgmesterens eget parti, at man selv skal kunne klare sig økonomisk, i stedet for at leve af de velstående kommuners økonomi?