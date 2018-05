Debat: Hvorfor skal én tilgodeses frem for de mange?

Sørupvej 15, Sørup Når Byrådet skal tage stilling til opstilling af havvindmøller i et naturskønt herregårdslandskab, bør de overveje, om de ønsker at tilgodese en enkelt godsejer, der har sit arbejde og sin primære bolig i København, eller de ønsker at tage hensyn til de op mod 25 (et hurtigt opslag på CVR-registret) selvstændige erhvervsdrivende på Sørupvej og de omkringliggende veje.

Hvis Næstved Kommune vil have aktive landområder, kræver det, at de kan tiltrække og fastholde små- og mellemstore virksomheder. Og det gør man altså ikke ved at gøre det umuligt for de mange at arbejde hjemmefra for at tilgodese en enkelt godsejer.