Debat: Hvorfor skal 1%-besparelsen væk?

Debat Næstved - 16. marts 2018 kl. 14:52 Af Klaus Eusebius Jakobsen, R, Viceborgmester i Næstved, Gl. Skovridervej 4a.

I en artikel i Sjællandske (torsdag den 15.marts) om budgetstrategien for 2019 for Næstved Kommune, som byrådets mest magtfulde udvalg Økonomiudvalget, behandlede forleden finder jeg, at det fremstår meget uklart, hvad målet er for den politik, som blev lagt frem.

Først og fremmest: hvad er en budgetstrategi? Det er de retningslinjer og det grundlag ud fra hvilke, man lægger det kommunale budget for det kommende år, m.a.o. fundamentet til det kommende budgetarbejde

Jeg mener, at borgerne har en ret til at få at vide, hvad målet med et kommende budget egentlig sigter imod - det fremgik desværre ikke af Mogens Lorentzens artikel. Målet er først og fremmest at sætte en stopper for den faldende velfærdskurve i Næstved kommune - og meget gerne på sigt at forbedre den - og for at nå det, foreslår de 4 konstitueringspartier (S,SF,EL og RV) først og fremmest at afskaffe den 1% besparelse, som årligt har været på alle områder indenfor kommunens budget i den sidste byrådsperiode med store nedskæringer til følge. Denne 1%-besparelse var også planlagt for 2019.

1% lyder ikke af meget, men taget over nogle år og med rentes rente, så bliver det trods alt til en slags penge - en ren 1%-besparelse står pr. år i godt 30 mio kroner. Det har godt nok givet nogle (for mange?) penge i kommunekassen. Men "prisen" har som nævnt været en alt for kraftig barbering af centrale velfærds kerneområder for vores borgere- og det gælder skole, børn, ældre, handicappede med mere.

Ved at afskaffe den er det i hvert fald muligt at fastholde det velfærdsniveau, vi har nu - ja enkelte steder oven i købet muligt at øge velfærdsniveauet. Det er ét af de konkrete signaler, konstitueringsgruppen ønsker at sende med sit budgetstrategiforslag.

Skatteforhøjelse, som nævnes som noget centralt i artiklen, er jo meget afhængig af, om det bliver nødvendigt at søge om at få lov til at hæve skatten - OG om vi så får del i den pulje, som staten normalt afsætter. Men det nævnes i budgetstrategien som muligheder for at dække et underskud, hvis udligningsreformen og et bortfald af finansieringstilskudet skulle medføre et underskud - med andre ord en gardering.