Debat: Hvorfor se tilbage, når man kan se frem?

Vi savnede de indlæg, der kunne beskrive konkrete Næstved-tiltag i en global verden med kontinuerlig risiko for muterende virus. Spørgsmålene er mange, og de er både konkrete og abstrakte. Kan Næstved gøre noget for at få udviklet et center for forebyggelse af epidemiske sygdomme med tilhørende testcenter? Bliver der brug for et logisstik-og lagercenter til den forventede produktion af værnemidler og vacciner, der synes at blive et dansk krav? Kunne Birkebjergparken komme i betragtning i så henseende? Dette kunne give nye argumenter for en motorvej, og berettige en kommunal likviditetskrævende disponering på 110 millioner i 2021.