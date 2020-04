Debat: Hvorfor mon Erhvervsstyrelsen ikke har godkendt DSB-værkstedet?

Sjællandske oplyser den 3. april, at der stadig er en fuldtonet politisk opbakning bag DSB anlægget i Mogenstrup, hvor man nu skal bønfalde ministeren om at gribe ind. Det burde der måske ikke være. Kunne Erhvervsstyrelsens holdning skyldes, at der er mangler og uorden i planmaterialet, der nu ligger til godkendelse her i Næstved?