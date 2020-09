Uffe Thorndal går i rette med Helge Adam Møller og Klaus Eusebius. Privatfoto

Debat: Hvorfor må embedsmænd ustraffet lyve og bedrage?

Debat Næstved - 14. september 2020 kl. 11:42 Af Uffe Thorndahl, Klinteholm Havnevej 74, Borre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg afsluttede et indlæg i Sjællandske med at give udtryk for ønsket om, at Næstved Byråd efter næste kommunalvalg fik indvalgt et langt større antal ordentlige og kvalificerede politikere. Et ønske som de nuværende bymedlemmer Helge Adam Møller og Klaus Eusebius Jakobsen har reageret på.

Jeg har gennem en del år fulgt med i flere sager som borgerne har rejst, og de pågældende embedsmænds håndtering har været under al kritik. Begge politikere er løbende blevet orienteret uden overhovedet at have reageret.

For eksempel lukkede man Kalbyrisvej i strid med tidligere vedtagelser og på flere væsentlige punkter i strid med lovgivningen. De to byrådspolitikere har naturligvis det overordnede ansvar for de overgreb borgerne udsættes for, og dette ansvar har de to byrådspolitikere misligholdt.

Jurist Leif Donbæk skrev 4. oktober sidste år en artikel, hvor han stillede det meget relevante spørgsmål : »Hvorfor må embedsmænd ustraffet lyve og bedrage:«

De to byrådsmedlemmer i Næstved sover åbenbart helt trygt i deres tornerosesøvn uden overhovedet at forholde sig til virkeligheden og uden at varetage hensynet til vore borgere især de mere ressourcesvage. Det er så et arbejde jeg og andre bla. i Borgerretsbevægelsen forsøger at rette op på.

Vi har tre overordnede mål. 1. Myndighederne skal ophøre med at lyve. 2. Myndighederne skal overholde landets love. 3.Myndighedernes vennetjenester skal stoppe.

Jeg blev derfor personligt meget glad, da den bevægelse, der blev skabt af frihedskæmperne i 2018 tildelte mig Niels Ebbesen medaljen med følgende ord:

I dit store sociale engagement i samfundsdebatten, har du uden tøven set bort fra risiko og egen fortjeneste og påtaget dig den nødvendige indsats mod uretfærdighed og misbrug i samfundet. Uden at skæve til størrelse og magt du er oppe mod, hat du taget kampe som de fleste ville betænke sig på. Det finder vi helt i Niels Ebbesens ånd.

