Det er ikke alle, der er enige i, at et solcelleanlæg skal placeres i Nylandsmose.

Debat: Hvorfor lige Nylandsmose?

Det er helt uforståeligt, at vi skal have et smukt landskab ødelagt, når der nu er masser af alternative placeringer, som ikke en kat vil gø ad. Hvad foregår der egentlig her?