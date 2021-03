Gratisordninger har det med at skabe et forbrug, som er større end det reelle behov, mener borgmesterkandidat Kristian Skov-Andersen. Foto: Thomas Olsen

Debat: Hvordan hjælper vi bedst foreningslivet?

Om det rigtige greb er at stille haller og baner gratis til rådighed, er en anden sag. Gratisordninger har det med at skabe et forbrug, som er større end det reelle behov. Og hvem vil ellers dukke op med ligeså berettigede krav om gratisydelser på fritidsområdet?

Kommunens fagfolk bør sammen med foreningslivet udarbejde forslag til det nye byråd, som i 2022 skal forhandle budget for 2023. Det er tilladt at fremsætte ønsker uden finansiering. I Venstre mener vi blot ikke, at hverken børn, skoler, ældre eller handicappede kan holde for, når vi meget gerne løfter foreningslivet.