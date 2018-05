Debat: Hvor svært kan det være...

Her skal vi så i byrådet se, om den sum penge der er afsat til busser året før, kommer til at passe med, hvor stor regningen bliver for det nye år med en uændret buskørsel - og i år mangler der så 5,9 mio kroner- og det skyldes simpelthen at der er en faldende indkomst på billetsalget.

Derfor synes jeg, at vi alle- de fleste af byrådesmedlemmerne - tog den ubehagelige men ansvarlige beslutning ikke blot at åbne kassen (for hvad er så det næste?), men også borgerne bør afvente budgetforhandlingerne her i foråret og det tidlige efterår 2018- måske er der er andre muligheder der kan dække nogle af de huller der nu synes uundgåelige- og fremfor alt var der seriøse stemmer i byrådet for at se på mulige alternativer til den nuværende måde at betjene borgerne på.