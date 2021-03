Fra klokken 4 om morgenen varmer busserne op i tomgang på busholdepladsen på Farimagsvej, til stor fortrydelse for naboerne. Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Hvor mange elbusser i Næstved Kommune?

Debat Næstved - 18. marts 2021 kl. 10:49 Af Jens Hansen, Farimagsvej 8, 2.tv., Næstved Kontakt redaktionen

Her fra Næstved C er der naturligvis stadig bekymring for den sundhedsskadelige dieselrøg fra de mange gamle, gule busser - busser uden partikelfiltre.

Alle naboer til trafikerede busruter, holdepladser med flere, i by og på land, bør i øvrigt være på vagt. Covid-19 er alvorlig, men denne partikelforurening udløser også uhyggeligt mange kræftdødsfald!

Den 23. februar spurgtes derfor her i avisen Helle Jessen om kommunens konkrete planer for udskiftningen af de mange osende dieselbusser.

Spørgsmålene er enkle:

1. Hvor mange gule dieselbusser kører der i Næstved Kommune, og hvor mange af disse udskiftes med mere miljøvenlige? Tidsplanen for udskiftningen, hvornår er alle udskiftet, eller forsynet med filtre?

2. Udslippet/giftsøerne fra deres tomgang på P-pladsen på Farimagsvej. Hvordan renses disse?

3. Hvad gør Næstved Kommune ved de tidligere nævnte lovoverskridelser på bussernes P-plads ved Farimagsvej. Her står busser med højt omdrejningstal sen nat og tidlig morgen og oser giftstoffer ud. Desuden overskridelser af Miljøministeriets eksterne støjgrænser, Næstved Kommunes maksimale tomgangstider med flere?

Hvis man ønsker at markedsføre sig som grøn, uanset om man er virksomhed eller politiker, så må vi alle vænne os til at skåltaler, grønne overskrifter og skønmalerier ikke længere er nok. Efterhånden som debatten bliver mere faglig og dermed seriøs må det forventes, at der kommer konkrete spørgsmål, - der også bør udløse konkrete svar.

For at det grønne budskab virker troværdigt, og for at alle bliver tryggere og får glæde af de nødvendige forbedringer. Herfra glæder vi os derfor stadigt til konkrete svar - og handling, fra Helle Jessen.