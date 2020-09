I sidste uge gav borgmester Carsten Rasmussen (S) og transportminister Benny Engelbrecht (S) hinanden en albue inden mødet om grøn motorvej til Næstved. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvor er planen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvor er planen?

Debat Næstved - 16. september 2020 kl. 22:50 Af Rune Kristensen (K), Ahornvej 6, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En delegation fra Næstved med et bredt udsnit af politikere og formanden for aktionsgruppen Motorvej NU i spidsen havde 11. september møde med transportminister Benny Engelbrecht omkring Næstved-Rønnede-motorvejen.

Læs også: Grøn motorvej rykker nærmere

En af politikerne var borgmester Carsten Rasmussen, der deler partifarve med transportministeren, og hvis parti aflyste den motorvej, som blandt andet mit eget parti var med til at afsætte de første 366 millioner kroner til i trafikforliget i april 2017. Det er enormt skuffende, at Socialdemokratiet har efterladt virksomheder og borgere i Næstved i uvished om, hvornår de 16 kilometer motorvej på Rute 54 kommer.

Men jeg er nu helt sikker på, at de kommer. Om ikke før, så når Danmark igen får en borgerlig regering. Og hvad sker der så, når motorvejen kommer - hvad er planen, hr. borgmester?

Hvis du på et tidspunkt skulle få overbevist dine partifæller om at omgøre deres beslutning, og bakke os andre op i at få Næstved koblet på motorvejsnettet til stor glæde for alle os, der spilder mange minutter til og fra Rønnede, hvordan sikrer vi så, at den nye infrastrukturelle situation udnyttes optimalt?

Vi skal allerede nu skal have en visionær og gennemarbejdet plan for, hvordan der kan tiltrækkes flere arbejdspladser og borgere til kommunen, og jeg stiller mig gerne til rådighed - eller i spidsen - for en analyse og en strategi, der stiller Næstved bedst muligt, når motorvejen og de forbedrede togforbindelser kommer i brug.

Vi så, hvordan Korsør forpassede chancen for at udnytte Storebæltsbroen. Vi må ikke begå samme fejl i Næstved, Carsten Rasmussen.

Det kan godt være, at du ikke har kunne overbevise dine partifæller om, at motorvejen er en god idé, men du må ikke også snuble ved målstregen og nedprioritere forberedelserne til, når den kommer. For det gør den, og så skal vi være klar.

Vil du være med til at lave sådan en plan, Carsten Rasmussen?

relaterede artikler

Minister begejstret for grøn motorvej 12. september 2020 kl. 07:26