Debat: Hvor blev kvinderne af til Sport Awards?

Forleden skrev jeg et læserbrev, foranlediget af den forestående Mærk Næstved Sport Awards 2020. De kæmpende kvinder var nemlig ikke at finde i Team Næstved Eliteidræts bestyrelse, bestyrelsen som skulle udvælge byens sportstalenter.

Pointen i læserbrevet viste sig som spået. Torsdag rullede den store Sport Awards så af stablen. Et bragende fantastisk show, og her et kæmpe tillykke til alle de dygtige sportstalenter - I er fantastiske for Næstved.