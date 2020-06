Den radikale byrådsgruppe - beståender af Lars Hoppe Søe og Klaus Eusebius Jakobsen - er til at forhandle med, hvad angår at finde ekstra penge til en ny svømmehal.

Debat: Hvis vi kan finde pengene...

Et flertal i Kultur- og Demokratiudvalget fulgte i sin indstilling til byrådet på en svømmehalsløsning byggeudvalgets indstilling, der overordnet tager højde for to aspekter: Den løser den vanskelige udfordring både at være til almindelige brugere (motionssvømmere, familier med børn, ældre og handicappede) og til svømmeklubberne (8x 25 meter-baner og et opvarmningsbassin), og den er tilpasset de 162 millioner kroner, som er afsat af byrådet.

Det var ikke den opgave, der var givet kulturudvalget. Derfor det flertal for det muliges kunst. Men det er ikke det samme som, at man ikke kan løse problematikken. Vi i Radikale Venstre vil gerne være med til at løse cirklens kvadratur, men ikke at gå på kompromis med den kvalitet, som den nu indstillede model har både byggeteknisk og brugsmæssigt. Så hvis der i byrådet er en fælles vilje til at finde de ekstra penge i kommunekassen, så er vi til at forhandle med.