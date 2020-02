Der er langt fra toppen i landbrugsorganisationerne, til hvad man gør i praksis på de enkelte landbrug, harcelerer Helle Jessen (S) i debatten om fældning af en allé.

Debat: Hvem har fået noget galt i hvilken hals?

Debat Næstved - 02. februar 2020 kl. 13:16 Af Helle Jessen, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man kommer på tværs af landbruget, det være sig i adgangs-, naturforvaltnings-, vandløbssager eller lignende, må man åbenbart finde sig i at bliver beskyldt for "at have fået noget galt i halsen" og nedladende besked på, at man skal "blande sig uden om"! I landbruget mener man tilsyneladende ikke, at jeg forstår juraen og lovgivningen eller passer mit arbejde som formand, når jeg tillader mig at have holdninger, som generer erhvervet. Det er vist forbigået et par læserbrevsskriveres opmærksomhed, at en formand for Teknik- og Miljøudvalget bl.a. har jobbet i kraft af sit politiske ståsted.

Længe har der været en tendens til, at man fra landbrugets top har sendt signaler om, hvordan man vil bidrage til større biodiversitet i et efterhånden meget udstrakt monokulturlandskab. Men sagen om de 15 fældede træer langs Skovvej ved Herlufmagle viser, at der er langt fra toppen i landbrugsorganisationerne, til hvad man gør i praksis på de enkelte landbrug.

Ud over det naturmæssige aspekt, så rummede den ca. 100 år gamle allé også en vigtig kulturlandskabsværdi, som ikke lader sig erstatte af et læbælte. Før 2004 var den slags træer beskyttede i den nu ophævede §4 i Naturbeskyttelsesloven. (En af mange små ændringer, gennem hvilke skiftende borgerlige regeringer systematisk har udvandet lovgivningen, uden at nogen har opdaget det.)

Naturligvis har man lov til at fælde træer. Men det skader jo ikke, hvis man tænker sig om, og overvejer, om det nu også er nødvendigt! BaneDanmark har gennem længere tid fældet træer langs banestrækningerne, hvilket har forandret landskabet en hel del. Men af hensyn til den kommende elektrificering var det desværre nødvendigt.

Hvorfor landmanden på Viborggård fandt det nødvendigt at fælde den gamle allé har vi stadig til gode at få forklaret. Altså ud over at hans private ejendomsret gav ham ret til at fælde træerne, hvilket ingen anfægter. At der findes læbælter andre steder hjælper næppe den lokal flora og fauna nu.

Eftersom vejen var en grusvej, så har det aldrig været meningen, at landmanden skulle kunne køre på den med sine store landbrugsmaskiner. Han kunne jo i stedet have taget ansvar for alléen og valgt at værne om sine unikke træer. Men måske har landmanden - og hans støtter - fået begrebet ansvar galt i halsen?