Debat: Hvem er blå bloks borgmesterkandidat?

Sjællandske (14.5.) har en fin artikel om, at de borgerlige partier (V, K, DF, LA og NB) nu er gået sammen i en blok med et fælles 11 punkts politiske program for Næstved kommune. Der er ikke noget deri, jeg kan være voldsomt uenig i. Tværtimod.

Jeg synes dog, at der i omtalen af blå bloks nye politiske alliance mangler noget. Glemte journalisten at stille spørgsmålet om partialliancen også betyder, at partierne nu stiller med en fælles borgmesterkandidat og om de også nu laver et fælles valgforbund? Eller ville man bare ikke svare på spørgsmålene?