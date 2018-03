Kunne det tænkes, at Næstved Boldklub selv betaler for at få varme i banen, spørger Søren Revsbæk (V).

Debat: Hvem betaler for varme i græsset?

Den kommunale komik med varme i fodboldbanen fortsætter. Nu kommer det bag på alle, at der skal betales for varmen.

Når man har spurgt til driftudgiften, har svaret været: At det er returvarme, som skal varme græsset op. Underforstået, at det skulle der åbenbart ikke betales for. Ja, det var nærmest at gøre Næstved Varmeværk en tjeneste, at afkøle returvarmen på vej tilbage til varmeværket.

Men, der skal betales, viser det sig, via Sjællandskes mellemkomst. Så kan det undre, at Kulturudvalget ikke undersøgte det, allerede sidste år og beregnede en afledt driftsudgift. Ligesom man skal på alle andre projekter.

Nu må udvalget i stedet se, hvilke andre foreninger m.v. der skal spare, for at få varmen til at løbe i fodboldbanen. For, man kan vel ikke forestille sig at regningen sendes videre til Næstved Boldklub A/S?