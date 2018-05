Debat: Hvad vil byrådet med havnen?

Man kan dog glæde sig over, at regnskabsposter som servicekontrakter, arealleje og andre driftsindtæger får omsætningen til at stige, selv om ubalancen mellem vand og landbaserede indtægter er et problem. Antages det, at overskuddet fra lejeindtægterne på sommerhusgrunde svarer til 2016, er denne indtægtskilde i 2017 blevet nødvendig for et positivt resultat.