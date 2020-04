Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvad sker der med kommuneøkonomien? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvad sker der med kommuneøkonomien?

Debat Næstved - 15. april 2020 kl. 16:00 Af Keld Stelling, Kroagervej 20, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunens ny hjemmeside sondrer klart mellem de opgaver, kommunen løser for borgerne og den bagvedliggende organisatoriske forvaltning og byrådets politikker. Strukturen er god, layouts er tiltalende, folde ud menuer giver overskuelighed, og en ny økonomisk ordbog forklarer begreberne.

Trods denne udmærkede ramme er kommunens økonomistyring fortsat kompliceret og svært forståelig for borgerne. Hertil kommer Corona pandemien, der ikke kun tager luften fra de sygdomsramte, men også tager pusten af konjunkturforløbet. Et fald på 3% i BNP er et »optimistisk« skøn fra Regeringen. I så fald kan Kommunens indtægtsgrundlag blive reduceret, samtidig med at udgifterne øges.

Et kommunalt likviditetsoverskud i budgettet 2021-24 forudsætter væsentlige statslige og kommunale tilskud og overførsler. Dette åbner op for et bredt spektrum af politiske vurderinger uden økonomisk facitliste. Folketingspolitikerne er optaget af Coronaen, mens de lovgivningspakker, der skal styre kommunernes økonomi lader vente på sig, og ingen ved hvor længe.

Økonomiudvalget skal den 20. april forholde sig til den endelige budgetstrategi. Man står med et tveægget sværd. På den ene side kan man få mere beslutningsinformation ved at se tiden an, på den anden side taber man på rettidig omhu, hvis politiske budgetjusteringer bliver nødvendige. Kan vi ikke få en aktuel risikoanalyse, der beskriver de kritiske faktorer og sammenhænge for kommunens økonomi og likviditet?

Nogle konkrete spørgsmål er i denne sammenhæng: Reduceres indtægtsgrundlaget, og i givet fald med hvor meget? Er det målsatte likviditetsoverskud realistisk i den nuværende situation? Skal der gennemføres besparelser? Hvordan går det med de nye tiltag til effektivisering? Slipper borgerne for skatteforhøjelser?