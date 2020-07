Debat: Hvad skal vi med havnen?

Det er vel et par år siden, at jeg gav mit besyv med her i Sjællandske, hvad jeg mener, at Næstved Erhvervshavn skal være i fremtiden. Derfor glædede det mig, da direktør for Danske Havne: Tine Kirk Pedersen den 16. juli advarer Næstved om at nedlægge vores erhvervshavn, som borgmesterens mavefornemmelse fortæller ham, at vi skal gøre. Jeg er så enig med TKP.