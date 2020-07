Godset på Næstved Havn forsvinder snart, mener Per Starup Sennicksen. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Hvad skal der ske med erhvervshavnen?

Debat Næstved - 26. juli 2020

Af Per Starup Sennicksen

Infrastruktur er fundamentet for udvikling, et netværk til effektivt at transportere gods og godtfolk.

Formålet med en havn er at omlade gods fra skib til lastbil for, eller omvendt. Det kræver nem og effektiv adgang for begge transportformer; lastbiler til et solidt vejnet og skibe til havets trafikveje.

Det er ikke tidssvarende at både skibe og lastbiler skal være i bymidten. Det er slet ikke særligt maritimt logistisk logisk at placere en ny erhvervshavn midt i det indre vadehav, langt bag den lille Græshoppebro i Karrebæksminde.

Men en havn på Enø, måske hvis dybgangen var dertil.

Udvikling kræver ofte afvikling. Erhvervshavnen i Næstved har været under afvikling i mange år, og det er kun et spørgsmål om tid, før godset helt forsvinder fx ved at nærliggende større havne tiltrækker kunderne. Både Vordingborg og Stigsnæs har tilbudt samarbejde - det er udvikling.

Tilbage til infrastrukturen på land - den trænger til en opgradering. Dagligt har Næstved cirka 8.000 indpendlere og 16.000 udpendlere. Nogle tager toget, og her har en opgradering været undervejs længe. Mange kører i bil, og her har der længe været brug for en opgradering af Gedestien mellem Næstved og Rønnede, men det gælder også vejnettet fra Næstved til Vordingborg, Ringsted og Slagelse samt videre nordpå til Kalundborg. Og, der skal være plads til gods.

Når det er på plads, så bliver Næstved mere attraktiv for etablering af erhverv (gods) og dermed arbejdspladser (godtfolk) - især vigtigt når Femern Tunnelen står færdig.