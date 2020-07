Debat: Hvad skal der ske med erhvervshavnen?

Med hensyn til at skabe miljøer, som kan tiltrække turister, er det en kendsgerning, at enhver by på kloden er fuld af cafeer, derimod er et aktivt havnemiljø et sjældent syn.

Efterhånden er havne de fleste steder i verden indhegnet og usynliggjort. I Næstved kunne man bevare havnen og lægge vægt på, at man kan se det arbejde, der foregår. Naturligvis skal der af ikke være adgang til området. Arbejdet skal kunne ske uhindret og med den sikkerhed, færdsel på området kræver. Fra modsatte bred er der derimod et fint udsyn til det, som mange vil af med. Planlæg i stedet en fornuftig - gerne langsigtet udvikling/fornyelse af et aktivt erhvervsområde med sigte på at turister og os andre nysgerrige kan få indblik i et arbejdende havnemiljø. Det ville være en attraktion, som ikke enhver by kan byde på. Når det er sagt, skal der jo nok et par cafeer til, så man kan sidde og nyde udsigten til den arbejdende havn.