Hvad reagerer miljøet i Karrebæk Fjord, her for enden af Kanalen, på og hvornår? Skribenten ønsker en registrering af, hvilke overløb der sker, og hvad de indeholder. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvad reagerer fjorden på? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvad reagerer fjorden på?

Debat Næstved - 23. juli 2020 kl. 21:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Elmer Jacobsen

Langetoftevej 25

Agerup

Helle Jessen skriver i avisen om landbrugets manglende interesse for vandmiljøet. Landbruget har udført forsøg med tildeling af gødning/nærringsstoffer = mad til planterne i mere end 100 år for at sikre den bedst mulige optagelse. De fleste næringsstoffer optages gennem rødderne og de placeres i rodzonen, andre kan kun optages gennem bladene de sprøjtes ud. Alt sammen for at sikre næringen er til stede på rette tid og sted. Indkøb af gødning er den største udgift i markbruget, og vi går langt for at holde på de for os dyrt betalte kg.

Som jeg tidligere har skrevet, kan manglen af blot et enkelt næringsstof blokere helt for virkningen af de øvrige. Derfor har den ensidige fokusering på kvælstof i miljødebatten helt fra dag et været forkert. På samme måde som vi i landbruget tildeler næringsstofferne i takt med planterne skal bruge dem, skal vi bruge den omvendte logik i vandmiljøet. Nemlig hvad er det, der absolut ikke må tilføres og hvornår. Overløb fra rensningsanlæg er muligvis helt uden betydning fra september til marts, mens overløbene i de øvrige måneder er en katastrofe (ingen ved det). Og med den logik, at kvælstof ikke gør det alene, hvad er så katalysatorerne. 160.000 ha. landbrugsjord i oplandet til Karrebæk fjord rammes af restriktioner, herfra er det ikke et urimeligt krav, at tingene undersøges grundigere.

Landbruget har en stor interesse i at holde på sine næringsstoffer. Jeg håber Helle Jessen vil udvise samme interesse for at holde på sine.