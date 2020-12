Diego Gugliotta (V) synes, det er svært at blive klog på, hvilken retning flere kommunalpolitikere ønsker at gå i forhold til den grønne omstilling. Privatfoto

Debat: Hvad er det, de folkevalgte vil have?

Debat Næstved - 15. december 2020 kl. 16:30 Af Diego Gugliotta (V), Mogenstrup Parkvej 12, Næstved Kontakt redaktionen

Jeg vil tillade mig at spørge, hvad vil de folkevalgte have med den grønne omstilling? Vi kan læse i lørdagens udgave af avisen, at flere kommunalpolitikere vakler om vi nu skal have solcelleparken i Nylandsmose eller ej.

Hvis det er biogas, så lugter det, hvis det er vindmøller, så larmer de og skæmmer landskabet, hvis det er solceller, så er de grimme, jamen hvad vil de have? Kulfyrede kraftværker? Olie og gas? Atomkraft?

Går de folkevalgte rundt i den tro, at omlægningen af energiressourcerne fra olie, gas og kul og over til vedvarende energikilder er nemt? At det er foreneligt med farverige og duftende vilde blomster samtidig med, at vi skal generere de enorme mængder energi vi forbruger nu til dags?

Ikke en gang en cykeldynamo bruger vi længere når vi cykler, for så skal man træde det ekstra på pedalerne, så nu går der også batterier til cykellygter.

Da jeg var barn, og jeg er ikke 100 år gammel, havde vi en enkel varmeovn i hele huset, og min mor varmede en mursten i ovnen, som hun så lagde i min seng, så den blev varmet op, før jeg skulle i seng, så jeg ikke frøs. I dag er der gulvvarme, centralvarme, aircondition, terrassevarmere og hvad ved jeg. Jeg har selv arbejdet midt om natten for at genetablere varme i centrale varmeanlæg, for hr og fru Jensen går i chok bare der mangler varme i fem timer.

»Åååh Nylandsmose kunne måske en dag blive til en nationalpark«... jamen for Guds skyld, hvad er det egentligt I vil have?

Grøn omstilling, klima og flotte taler, så der efterfølgende ikke er et øje tørt, hører vi dagligt. Det lyder altsammen så fint og rigtigt, men når det kommer til stykket, så er der altid et eller andet, nogle ikke kan lide.

Selvfølgelig er det da grimt med solceller, men hvad i alverden havde man forventet, når man samtidigt råber i kor, at vi skal reducere CO2 udledning med 70 procent (!) i 2030? At slukke for el og varme? Slukkes der for el i bare en time kommer der et ramaskrig af usete dimensioner.

Jeg beder til, at vi begynder at se realiteterne i øjnene. Det anlæg kan forsyne Næstved med ca. 150 millioner kWh ren solenergi, altså. Det skylder I jeres børn. Der er her tale om et flot projekt, til gavn for klimaet, til gavn for de kommende generationer. Og mener I at kunne lave tilsvarende et bedre sted, så anvis sted, finansiering og gå i gang, i stedet for at bremse hvad andre ildsjæle sætter i gang af klimarigtige projekter.

