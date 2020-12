Det er hul i hovedet at lukke genbrugspladserne om søndagen i vinterhalvåret, mener Jesper Gleitze Nielsen, som derfor foreslår, at man bør åbne dem. Privatfoto

Debat: Hold genbrugspladserne åbne om søndagen

Dels fordi det er om søndagen, at jeg - ligesom mange andre - har tid til at køre på genbrugen. Dels fordi »min egen« genbrugsplads i Herlufmagle har lukket i vinterhalvåret om søndagen.

Det er ærligt talt hul i hovedet at lukke genbrugspladserne om søndagen i vinterhalvåret. I Næstved holder folk i lange køer alene for at komme ind på pladsen. Og selv om personalet gør en ihærdig indsats, så har folk det med at klumpe sammen om containerne med pap og småt brændbart.