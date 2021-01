Debat: Høj sø på debatsiden

Det var da netop tørre tal, jeg viste med havnens søjler forleden, Hans Meier Hansen. Var den udvikling ikke tydelig nok. Og ingen er tvunget til at købe deres sommerhusgrund i Karrebæksminde, men havnen ønsker ikke at eje dem længere. Det er sund fornuft at så mange nu selv ejer grunden under deres sommerhus. Og havnen har ikke kunnet ændre på huslejen.