Debat: Hjælp jeres nye kandidat, konservative

Den konservative byrådskandidat Rune Kristensen er lykkedes flot med at få en masse omtale ved at bryde de regler/love, som regulerer opsætning af valgplakater, hvilket han naturligvis ikke vidste, selv om han opstiller for et parti, som lokalt altid har kendt til og overholdt reglerne.