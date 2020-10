Debat: Historien om et citat

Uffe Ellemann-Jensen havde brug for et godt slogan, da finalen skulle spilles, og opmærksomheden faldt på et citat, af formentlig amerikansk herkomst: »If you can´t beat them, join them«. Det var dog ikke rigtig egnet til et dansk hold, der skulle ud at vinde. Men det blev mere end velegnet , da det blev vendt på hovedet: »If you can´t join them, beat them«. Så er vi på kamppladsen og i sportens arena med klare politiske undertoner.