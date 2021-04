Det er golfens dag på søndag 25. april. Foto: Claus Rasmussen

Debat: Helge Adam Møller slår et slag for golfen

Debat Næstved - 24. april 2021 kl. 10:40 Af Helge Adam Møller, Møllevej 12, Næstved Kontakt redaktionen

Pas på, for på søndag den 25. april kan du risikere at blive bidt af Danmarks fjerde største idrætsgren, golf. Og golf er en meget anderledes sport end alt andet du måtte have prøvet.

Læs også: Lykkeliga på vej til lokal klub

Kender du en sport hvor:

- Man kan begynde som 65-årig, og være langt bedre når man er 75?

- Man kan spille sammen med sit barnebarn?

- Man spiller i smuk natur med søer og åer og omgivet af harer og masser af fugle.

- Man kan spille året rundt og i al slags vejr (dog ikke i snestorm).

- Man kan spille to, tre eller fire sammen.

- Man spiller med og mod hinanden på tværs af køn.

- Man kan som begynder konkurrere på lige fod mod en rutineret golfspiller.

Det drejer sig om Danmarks fjerde største sportsgren golf, med over 160.000 medlemmer i alderen fire til 100 år. Og på søndag har de fleste af Danmarks golfklubber åbent hus. I Sydsjællands Golfklub ved Mogenstrup, en af Sjællands smukkeste, kan du og resten af familien fra klokken 13 komme ud og prøve at svinge køller og golfjern.

Når du har prøvet giver du mig ret Du kan også prøve at spille et par huller, og du kan teste dine evner til at putte bolden de sidste par meter ned i hullet på greenen (det er et græstæppe som er så tætklippet, at det næsten er som at trille en bold på marmor). Når du har prøvet giver du mig ret.

Jeg håber at møde dig og familien på søndag til en fantastisk sport. Men pas på, du risikerer at blive bidt af golf, natur og det sociale samvær. Det skete for mig for 43 år siden, men jeg har aldrig fortrudt.

PS. Kommunens anden klub, Næstved Golfklub, har også Golfens dag på søndag. Det er om formiddagen.

