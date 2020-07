Formand for Næstved Havn, Kristian Skov-Andersen, vil have mere tid til at granske, om havnen skal lukkes.

Debat: Havneuro i den meget lunkne sommertid

Næstved Som havneformand kommer jeg naturligvis ikke til at foreslå at bygge ny havn, med mindre der foreligger en god og troværdig plan for finansiering og fremtidig økonomisk bæredygtighed. Såvel lukning som ny havn er meget store beslutninger, som fortjener mere eftertanke end en mavefornemmelse midt i sommerferien.

Byudvikling sker i ganske mange havne og er normalt en god forretning for en havneby. Men netop i Næstved er projektet langt fra en pengemaskine. Det koster angiveligt væsentligt mere at klargøre arealerne til salg, end de kan indbringe. Dette hul i budgettet er en tungtvejende grund til ønsket om at lukke havnen. For så kan byudviklingen betales med penge fra havnekassen. Mon hver en sten er vendt i det projekt? Havnen kan dermed risikere at blive lukket af en årsag, som ikke har med havnen at gøre. Havnen er i fremgang, og havnefronten ændres markant efter sommerferien som følge af allerede aftalt nedrivning og opførsel af nye anlæg. En ny havn kunne desuden være ny base for Reiling, når pladsen på Maglemølle en dag bliver for trang.