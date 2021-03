Havnen ligge ved industriarealerne på Ydernæs, mener Keld Stelling.

Debat: Havnens masterplan og økonomianalysen

Af Keld Stelling, Krogagervej 20, Næstved

Næstved: Økonomianalysen er udarbejdet i samarbejde mellem havnen og revisionsfirmaet Beierholm. Det udførte arbejde omfatter tre scenarier, baseres på 0 procent, 1 procent og 5 procent årlig vækst for perioden 2021-2050. Scenarierne viser positiv økonomisk potentiale og kan ses i sammenfattet grafisk form i havnens Masterplan.

Der er tale om »hvad-hvis analyser«, der beregner økonomikonsekvenser ud fra havnens givne forudsætninger under forventelige driftsvilkår. Motoren i de økonomiske forudsætninger ligger i havnens lønsomhedstruktur, havneaktiviteternes indbyrdes vægtning og nye kundemuligheder, der har havnens erklærede interesse.

Scenarierne er ikke en egentlig handleplan, men »hvad-hvis beregninger«, der sandsynliggør væsentlige økonomifordele ved havnevækst. Alt er økonomi, men økonomi er ikke alt. Derfor bør perspektivet i økonomianalysen bredes ud til også at omfatte ledelsesmæssige og politiske præmisser.

De ledelsesmæssige præmisser drejer sig om at udvikle en god havn for Næstveds industri og erhvervsliv, der opfylder de mange krav til funktion og sikkerhed, der stilles til en havn. Vi skal have løsninger, der inspirerer til kvalitet, både bygnings- og samarbejdsmæssigt mellem kommune og erhvervsliv. Derfor bør havnen ligge ved industriarealerne på Ydernæs.

Havnedebatten har givet en mere realistisk vurdering af, hvad en kommunal selvstyrehavn er for en størrelse. Den politiske præmis må være at skabe ro, forudsigelighed og politisk kontinuitet omkring havnen. Dette kan gøres ved, at vi alle tager holdninger og værdier op til fornyet overvejelse, ud fra et havnemæssigt helhedssyn.

Masterplanen er det bedste beslutningsgrundlag, vi har. Den rammer ind i centrum af de ledelsesmæssige udfordringer uden at være ultimativ, den sender positive signaler om havnens fremtid og er et godt arbejdsværktøj for havnebestyrelsen og byrådet - også når det gælder den kommende politiske debat.

