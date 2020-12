Borgerne kan ikke forvente, at havnebestyrelsen, med dens mange interessemodsætninger, på fire måneder kan levere en fiks og færdig havneplan, mener Keld Stelling. Foto: Næstved Kommune

Debat: Havnens masterplan er julegaven til folket

Af Keld Stelling, Kroagervej, Næstved

Indholdet i havnens masterplan 2020-2050 drejer sig primært om erhvervshavnens fremtid, om bymidten og industriudviklingen. Udfordringen for fritidssejlerne er en følgeproblematik, der er enklere at løse.

Kvaliteten af masterplanen er over gennemsnittet for havneanalyser, og på flere områder endog fremragende. Den er et værdifuldt redskab, der giver en helhedsopfattelse af havneproblematikken, ikke mindst som følge af det engagement, erhvervslivet har bibragt masterplanen. Det virker som om, havneformandens kemi passer godt til erhvervslivet.

Det går godt for havnen, der er dynamo for 700 arbejdspladser og 60 millioner kroner i skatteindtæger, tal der baseres på Syddansk Universitets målemetoder. Masterplanen kan læses på havnens hjemmeside. Det er på økonomi og havnedrift borgerne skal vurdere deres havneformand. Havnebestyrelsen har haft fire måneder til at færdiggøre den ønskede masterplan. Byrådet har haft tre år til at udrede havneproblematikken uden andre synlige resultater for borgerne end en midlertid ejerstrategi.

Borgerne kan ikke forvente, at havnebestyrelsen, med dens mange interessemodsætninger, på fire måneder kan levere en fiks og færdig havneplan. Masterplanen kan modelleres både teknisk og økonomisk, og havneformanden udtrykker, at forhandlingsviljen er til stede. Borgerne kan godt forstå, at vi skal samle alle positive kræfter i en fælles indsats, hvis havne- og byprojektet skal lykkes, og byen opretholde sin velfærd. Det samme krav må vi stille til byrådet.

Det har ikke nogen mening at lade aben springe rundt i kredsen af beslutningstagere, eller erklære havnen for død. Det har heller ikke nogen mening at omdanne erhvervshavnen til en almindelig kommunal Havn. Det svækker industri udviklingen, og de frigjorte likvider får hurtigt ben at gå på i det kommunale budget. Vi mangler endnu en bebudet rapport fra Radikale Venstre, der gerne ser en åben debat som led i kommunevalget i november 2021. Konsekvensen må være, at det bliver det ny byråd, der kommer til at afgøre Havnens skæbne.

