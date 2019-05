Græshoppebroen er et ikon for Karrebæksminde. Den er kulturbærende for kanalen og byen, og er med til identificere vort område, skriver Gert Vestergård blandt andet i sit læserbrev. Her er et billede fra det traditionsrige rallotorræs.

Debat: Havnen og græshoppebroen

Hvis man ønsker at bygge en ny bro begrundet med, at den gamle er for smal, så bør det overvejes, hvor længe der går før en ny bro bliver »overhalet af udviklingen«. Græshoppebroen er et ikon for Karrebæksminde. Den er kulturbærende for kanalen og byen, og er med til identificere vort område. Derfor bør man gøre alt for at bevare broen. Broklappens nittede gitterkonstruktion er unik og historisk og er nok det eneste, der ikke umiddelbart er fornybar. Når COWI i deres rapport skriver, at broen kan holde 25 år efter en renovering, så er det en levetid de eller kommunen har besluttet sig for. Den kan naturligvis også holde længere, hvis man beslutter sig for det - alt afhænger af vedligehold.