Debat: Havnen - hvorfor enten eller?

Debat Næstved - 04. oktober 2020 kl. 21:00 Af Michael B. Clausen, Smallegade 10, Fodby Kontakt redaktionen

Keld Stelling reflekterer 2. oktober over borgmesterens indtræden i havnebestyrelsen. Han taler om et muligt motiv, der går på Uffe Ellemann-Jensens berømte ord: »If you can't beat them, join them«. Dette er nu et meget ældre ordsprog, og det Ellemann sagde i 1992 var »If you can't JOIN them, BEAT them«.

Noget tyder på, at borgmesteren vil »Beat the port«, efter at han tidligere »ikke ville være den, der lukkede den«. Borgmesteren har uden tvivl ret i, at Næstved Havn aldrig får stort vokseværk, og at den måske ad åre mister dele af sit forretningsgrundlag. Men den har vækst og giver overskud. Så hvorfor skal der partout tages enten den ene eller den anden drastiske beslutning?

Næstved bliver aldrig et Paris, så skal den omsætning, der totalt ligger i Næstveds forlystelsesliv nu deles af endnu flere. Hvordan vil det påvirke City, som man allerede giver kunstigt åndedræt? Man vil både have større storcenter, lave tivoli på havnen og bevare midtbyen. Det stritter lidt i alle retninger, og risikoen er, at alle taber.

Der er også mange, som fremhæver det liv, Mette Pan og andre skibe giver byen. Næstved Sten og Grus har en lang kontrakt og vil være dyr at opsige. Jeg tog tidligere på året initiativ til en underskriftsindsamling mod en placering af ny havn på spidsen af Ydernæs. Jeg har et trecifret antal underskrifter, men det betyder ikke, at jeg/vi er imod havnens overlevelse - og for den sags skyld heller ikke fornyelse tættest på byen. Intet forhindrer, at man udlægger det inderste af Vestre Kaj til boliger, et par restauranter samt grøn beplantning og samtidig bevarer Mette Pans og et par yderligere kajpladser efter »knækket«.

Det er en myte, når der tales om, at det ikke kan forenes. Det er jo hverken foderstoffer (stank/støv) eller skrotjern (støj), der håndteres. Losning af træpiller direkte til lastbil, og lastning af træstammer, kan altså ikke være noget problem. Råmaterialet til Ardagh losses længst ude. Dette ser jeg som måden at gøre både byen, havnen og brugerne af Ydernæs glade på.

