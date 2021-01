Keld Stelling (billedet) mener ikke, at viceborgmester og medlem af havnebestyrelsen Klaus Eusebius Jakobsen (RV) bedriver god ledelse i sagen om havnens masterplan. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Havnen er også partipolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Havnen er også partipolitik

Debat Næstved - 04. januar 2021 kl. 13:15 Af Keld Stelling, Krogagervej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Tak til viceborgmesteren for kommentarerne til mit læserbrev den 31. december. Min holdning har hele tiden været, at Næstved skal have en erhvervshavn, og at risikoaspekterne skal være under kontrol.

Vi har brug for et samarbejdende byråd, som kommer med konstruktive havneforslag, der for mig gerne må adskille sig fra Masterplanen. Dette er demokratiets vilkår, og formålet er bedre løsninger. Masterplanen er ønsket af byrådet, og havnens svar bygger på havnens præmisser. Sådan skal det være.

Forordet indeholder oplysning om, at planen er godkendt enstemmigt i havnebestyrelsen, men undsiges efterfølgende af viceborgmesteren, på en måde der nedgør havnens autoritet.

Viceborgmesterens kritik bygger på lukkede bilag om rentabilitet, som vi borgere ikke har adgang til. Jeg roser masterplanen for at være den hidtil bedste borgerinformation, der har været om havnen. Det står jeg ved. SWOT analysen, der er udviklet på Harvard Business School, er kendt for at være det mest idéskabende værktøj til strategiformuleringer.

Havnen er en selvstændig virksomhed. Det fremgår af havneloven og administrativ kommunal praksis. Afgørelser fra klagesager bygger også på princippet om havnen som en selvstændig virksomhed. Udviklingen peger på, at tankesættet i A/S principperne og civilretten, bliver mere og mere fremherskende i havnetænkningen. Jeg værdsætter viceborgmesteren, og ser mig også derfor nødsaget til at pege på begrebet god ledelsesskik, der stammer fra engelsk Corporate Governance.

I min fortolkning er det ikke god ledelse, hvis et bestyrelsesmedlem i følge loven skal varetage en virksomheds interesser, og efterfølgende alvorligt kritiserer et dokument af betydning for virksomhedens fremtid, som bestyrelsesmedlemmet på et tidligere tidspunkt har kunnet tage afstand fra. Men jeg erkender også, at vi er i en modsætningsfyldt juridisk gråzone mellem havneloven og forvaltningsloven.

relaterede artikler

Havneformand står ikke alene på molen: Flere partier vil have fortsat havnedrift 01. januar 2021 kl. 19:15

Her er havnens masterplan: Indeholder svar og efterlader spørgsmål 16. december 2020 kl. 17:35