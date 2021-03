Debat: Havnen bør gøres kommerciel

Nye Borgerlige vil gerne slå fast, at vi fortsat vil have en erhvervshavn, ikke som en kommunal havn, men som et A/S. Vi tror nemlig, at med kommercielle kræfter ved roret, så vil vi kunne gøre havnen til et endnu større aktiv, som skaber udvikling og vækst til byen. Havnen vil derved få mulighed til, at udvikle sig i forhold til markedskræfterne.