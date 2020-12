Christopher Glimberg Rønne er bestemt ikke tilfreds med havneformand kristian Skov-Andersens planer for udflytning af havnen. Privatfoto

Debat: Havneforslag er politisk makværk

Debat Næstved - 20. december 2020 kl. 19:30 Af Christopher Glimberg Rønne, Søfronten 58, 1. tv, Karrebæksminde Kontakt redaktionen

Kristian Skov-Andersens forslag om havn på Vesterhave er politisk makværk. »Ny havn vil fjerne tang og trængsel«. Med falske løfter prøver formanden for Næstved Havn at sælge et projekt, der vil aflive Vesterhave strand, som vi kender den.

Virkeligheden er, at planerne om at flytte Ydernæs intet vil gøre ved tangen på stranden og vil give mere trængsel i sommerbyen. Dertil er formandens mega-projekt i direkte modstrid med gældende lovgivning.

Ignorerer strandlinjen og lokalplanen

Alene sejlklubbens aktiviteter tæller i dag 75 bådpladser, en stor parkeringsplads, mastekran, mastehus, klubhus, toiletfaciliteter, 8.000 m2 beddingplads, sejlerskole, ungdomsafdeling og jolleafdeling. Og nu skal sejlklubben, med alle dens aktiviteter og lokaler - og mod deres vilje - flyttes til Vesterhave.

Selv hvis man følger Kristian Skov-Andersens optimistiske kortoptegning, hvor han totalt ignorerer strandlinjen og lokalplanen og anlægger parkeringspladser helt ned til strandkanten og breder sig ind på privat grund - selv i den utopiske version, kan Ydernæs aldrig rummes på Vesterhave.

Selv hvis man stiller mastekranen i inderhavnen (også ulovligt), etablerer vinteropbevaring på Stejlepladsen (ved Lodshaven), hvor der ellers er P-pladser og trækker andre politiske hovsaløsninger ud af skov-Andersens uudtømmelige lokalpolitiske ærmer, ja selv i den fantasiverden, er projektet håbløst.

Med Skov-Andersens projekt tilføres sommerens Karrebæksminde flere hundrede både og joller, der selvsagt skal ordnes, opmagasineres og sejles af tilsvarende mange sejlere inkl. familier. Det giver en meget stor ekstra belastning og selvsagt mere trængsel.

Slet ingen garanti for at tangen forsvinder

Byrådsmedlemmet, Venstres spidskandidat til borgmesterposten og havneformanden samlet i en og samme mand lover mindre tang. Og multi-politikeren har ret. Hvis det lykkes at gå ret imod detaljer som lokalplan, strandlinje og beboernes vilje og Naturfredningsforeningen, vil tangen forsvinde på det lille stykke strand, ca. 10 meters bredde, hvor man vil anlægge en ny havn. Man fjerner således kun tangen, fordi strandstykket her må vige for en havn.

Tilbage står havneformanden på scenen og kaster om sig med grundløse påstande, ulovlige planer uden holdbare løsninger og tomme løfter. Han lover, mod bedre vidende, mindre tang og mindre trængsel - alene for at kunne presse en hel bydels havaktiviteter ned over Vesterhave i et ulovligt projekt ingen ønsker. Tilbage står spørgsmålet: Hvor er byrådet i det her projekt?

