Der må være op til flere alternativer, frem for og bruge mindst 200 millioner på en udflytning af Næstved Havn, mener Hans Meier Hansen. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Havnefornemmelser

Debat Næstved - 16. januar 2021 kl. 13:40 Af Hans Meier Hansen, Gustav Wieds vej 9, Næstved Kontakt redaktionen

Er det fakta, mavefornemmelser eller konspirationer - er det nu også kommet til Næstved, det er jo så moderne for tiden?

Jeg syntes, det er svært, her i dette valgår, at forholde sig til det - men vi bliver vel klogere. Nu har de Blå og Røde så lavet 2 Valgforbund - er det kammerateri eller konspiration for at få presset noget igennem?

Jeg synes, at Næstved har en god samarbejdsvillig borgmester Carsten Rasmussen, plus en masse borgmesterkandidater. Jeg synes, at alle de folkevalgte bør samarbejde på tværs her i Næstved, hvert byrådsmedlem repræsenterer nogle borgere, og de bør høres. Der er jo altid en løsning eller et kompromis.

Nu til vandet - det ser ud som om, Havnen i Næstved er en guldfugl, men nu vil man så flytte den ud i nærheden af Strandjagtforeningen, med risiko for og blive skudt ned - er det mavefornemmelse eller konspiration?.

Nej, jeg siger og tænker lige som Aksel Larsen, som sagde - jeg vil hellere se de tørre tal, end alle disse prognoser og mavefornemmelser. Der må være op til flere alternativer, frem for og bruge mindst 200 millioner på en udflytning af en lille havn. Samtidig ser jeg, at man forventer, at ca. 100 lastbiler om dagen skal køre på en ny anlagt vej over en gammel losseplads - gennemtænkt?

For et par år siden, da der kom ny Havnebestyrelse, så startede man med og forære byens slæbebåd og isbryder bort. Det fik mig til og tro, at havnen nu var under afvikling? Og så sidste år, der ville man nærmest tvinge lejerne af sommerhusgrundene til og købe den grund, som huset lå på - hvorfor det - når man nu har så mange penge - så kan man vel bare justere lejen?

Jeg håber på, der findes et fornuftigt projekt eller løsning inden valget, der skulle jo nødig gå Truperie i den.

