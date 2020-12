Per Sørensen (S) er ikke enig med havneformand Kristian Skov-Andersen i, at havnen skal flyttes.

Debat: Havneformand og lystbådehavn

Jeg er ikke enig med havneformanden (Kristian Skov-Andersen) i, at den skal flyttes til Karrebæksminde. Det kommer heller ikke til at ske.

Kristian Skov-Andersen må selv stå på mål for, hvad han fremadrettet ønsker. Hans mange udmeldinger om havnen må stå for egen regning, og jeg ønsker ikke at agere konsulent for havneformanden i hans læserbreve.