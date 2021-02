Kommunen bør bestille en objektiv rapport om havnen, mener Anders Gjesing. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Havnedebatten trænger til en timeout Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Havnedebatten trænger til en timeout

Debat Næstved - 11. februar 2021 kl. 10:01 Af Anders Gjesing, Klosterlunden 6, Næstved Kontakt redaktionen

Der er mange følelser, holdninger og lommefilosofi i debatten om fremtiden for Næstved Havn. Det er derimod tyndt med fakta og håndfast dokumentation. Senest benytter formanden for Næstved Erhvervsforening disse avissider til udelukkende at skrive om havnens fortræffeligheder. Desværre bygger både fortalerne for havnens fremtid og modstanderne mod fremtidig havnedrift deres argumenter på et meget løst grundlag og ofte slet ikke noget grundlag.

For sandheden er, at der i øjeblikket ikke findes et ordentligt gennemarbejdet og objektivt grundlag at træffe beslutning på. Og det er nok grunden til, at debatten bliver så skinger, følelsesladet og polariseret.

Mit forslag er derfor at der kaldes timeout. Og så skal kommunen bestille en objektiv rapport, der både beskriver havnens økonomi, mulige fremtidsscenarier, havnens samfundsmæssige betydning samt økonomien i og mulighederne for byudvikling på havnens eksisterende område (og sammenhæng til den samlede kommuneplan). Med andre ord en samlet rapport, der beskriver mulige scenarier, så debatten og den politiske prioritering kan blive styret af fakta - og ikke tilfældige partsindlæg, følelser og lommefilosofi.

Det grundlag, der p.t. er for debatten, er hovedsageligt den »Masterplan«, som Næstved Havn selv har fået udarbejdet og til dels selv har sammenstykket. Men Masterplanen er jo netop derfor et partsindlæg og ikke den evigtgyldige sandhed.

Senest benytter formanden for Næstved Erhvervsforening sig i sit indlæg blandt andet af Masterplanens tal for havnens beskæftigelseseffekt - retfærdigvis anfører han korrekt, at tallene er »med nogen usikkerhed«. Det er tal, som stammer fra en rapport, om hvilken selv havneformanden siger »netop denne rapport har nogle svagheder og en havnevenlig bias«.

En del af Masterplanens øvrige konklusioner - herunder de ret væsentlige, der handler om de eksisterende virksomheders planer - er blandt andet blevet til ved interviews med virksomhederne. Vel at mærke interviews, som havneformanden og havnedirektøren selv har foretaget. Hmmm...

I min tid som censor på de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser, havde jeg nok ikke kigget mod toppen af karakterskalaen, hvis jeg skulle have bedømt Masterplanen som en eksamensopgave. Og den kan og må ikke benyttes som andet end et partsindlæg.

Derfor: Når der skal træffes beslutning om havnen, så må det altså ske på et væsentligt mere kvalificeret udgangspunkt. Så kald en timeout og få sat gang i et ordentligt beslutningsgrundlag.

Udviklingen eller afviklingen af Næstved havn vil trække spor i og for byens udvikling i mange mange år. Det er simpelthen for vigtigt til at lade et tvivlsomt partsindlæg være det udslagsgivende beslutningsgrundlag.

relaterede artikler

Debat: Vi føler os ikke trygge 02. februar 2021 kl. 18:58