Foreningslivet i Næstved har været underprioriteret under det røde flertal. Næstved ligger næstnederst i hele Danmark i forhold til rammer og vilkår for idrætslivet. Der er altså behov for en indsats, fastslår borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti, Rune Kristensen. Foto: Mia Than West

Debat: Har Socialdemokratiet helt mistet de lokale ambitioner?

Debat Næstved - 21. april 2021 kl. 14:22 Af Rune Kristensen, borgmesterkandidat Det Konservative Folkeparti, Ahornvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Mens den socialdemokratiske statsminister buldrer derudaf med politiske tiltag - nogle gode, andre mindre gode, så oplever man lokalt i Næstved, at det store arbejderparti nærmest er gået i dvale.

De fleste, der følger byrådsmøderne, har nok bemærket, at borgmesteren yderst sjældent ytrer sig politisk, men mest fungerer som ordstyrer af debatterne, og her i avisens spalter, så oplever vi for tiden oftest socialdemokratiske indlæg, når det handler om kritik af forslag fra andre partier. Mit eget forslag om at stille lokaler omkostningsfrit til rådighed for kommunens foreninger, har fået en hel række socialdemokrater til tasterne - senest byrådsmedlem Jørgen Christiansen (JC) den 17. april.

Foreningsliver underprioriteret Jeg under mig over, at JC - trods en masse rosende ord fra kommunens foreningsliv - blot kritiserer det konservative forslag og ikke selv kommer med alternative løsningsforslag. For faktum er, at foreningslivet i Næstved har været underprioriteret under det røde flertal. Næstved ligger næstnederst i hele Danmark i forhold til rammer og vilkår for idrætslivet, og DGI vurderer ifølge en artikel i Sjællandske den 12. april, at coronanedlukningen har kostet de lokale idrætsforeninger i kommunen 1.588 medlemmer.

Der er altså behov for en indsats, og dette gør blot det konservative forslag om bedre forhold for foreningslivet endnu mere aktuelt. Og netop derfor er det er dybt beklageligt, at borgmesterpartiet ikke spiller bold op af vores fokus på området.

Et rigt forenings- og idrætsliv er med til at gøre Næstved Kommune attraktiv for såvel unge som ældre, og sundt for krop og sjæl. Jeg har selv været aktiv i en hel række frivillige foreninger og blandt andet været spejder og spejderleder i 17 år, og som konservativ er forenings- og idrætslivet politisk hjerteblod.

Jeg håber, at Socialdemokraterne kommer ud af busken og konstruktivt vil være med til at udvikle vores kommune. Også på kultur- og fritidsområdet, hvor der er behov for ændringer og ambitioner. Det har vores frivillige foreningsliv fortjent.

